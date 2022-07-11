Сочетание материнства с трудовыми обязанностями не раз поднималось юристами. Государства принимали меры, меняли законодательство для специальной защиты женщины-матери и уравновешивания профессиональных и семейных обязанностей женщин и мужчин. Цель - поощрение мужчины взять на себя равную часть семейных обязанностей, что обеспечивает участие женщины и мужчины в трудовых отношениях на равных условиях и не будет допускать дискриминацию.

А когда пришла война, приоритетной стала защита Родины, независимости и территориальной целостности Украины. Это - конституционная обязанность украинцев и закон не разделяет, ты женщина или мужчина.

Согласно ч. 11 ст. 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

В декабре 2021 года Минобороны утвердило такой перечень специальностей, согласно которому женщины должны были идти в военкоматы (новое название - центр укомплектования) до октября 2022 года. С тех пор в обществе шли дискуссии, поскольку перечень специальностей "покрывал" почти все сферы, и встать на воинский учет надо было почти всем женщинам.

С 1 апреля 2022 года перечень имеет новую редакцию. В нем приводятся специальности, родственные соответствующим военно-учетным, после получения которых женщины берутся на воинский учет. Более того, Украина сейчас в ситуации, когда необходимо защищаться от своевольной вооруженной агрессии Российской Федерации, и учет военнообязанных является крайне актуальным.

Здоровую женщину со специальностью или профессией по перечням, которые приводятся ниже, должны взять на воинский учет:

химия, химические технологии и инженерия, биология;

телекоммуникации и радиотехника;

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

метрология и информационно-измерительная техника;

науки о Земле, география, физика и астрономия;

пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

обеспечение войск, вооружения и военная техника, технологии легкой промышленности;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование;

издательство и полиграфия;

психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Женщина также должна убедиться, есть ли ее профессия среди перечня, определенных Минобороны. Найдя свою специальность или профессию, нужно встать на воинский учет. С этого момента у женщины возникает воинская обязанность, и она становится военнообязанной.

В мирное время женщины, которые находятся на военном учете, могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

А в военное время женщин могут призвать на военную службу или привлечь к работам по обеспечению обороны. По закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).

Учет военнообязанных ведется по месту жительства. Данные хранятся в автоматизированном Едином государственном реестре военнообязанных. Если женщина нарушает правила военного учета, то ее могут привлечь к административной ответственности и наложить штраф, который на сегодня составляет от 510 до 850 гривень.

Уклонение женщины от воинского учета после предупреждения от руководителя территориального центра комплектования является основанием для уголовной ответственности. Могут наложить штраф от 5 100 до 8 500 гривень или "наградить" исправительными робами на срок до 1 года. Если военнообязанная уклоняется от учебных сборов, ей светит штраф от 8 500 до 11 900 гривень или исправительные работы на срок до 2 лет.

...в военное время женщин могут призвать на военную службу или привлечь к работам по обеспечению обороны

Воинский учет является составляющей содержания мобилизационной подготовки государства.

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности статьей 22, граждане обязаны являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период. Закон не разделяет граждан Украины на женщин или мужчин, а значит мобилизационные обязательства касаются всех.

Также гражданам, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без соответствующего разрешения.

Уклонение женщины от воинского учета после предупреждения от руководителя территориального центра комплектования является основанием для уголовной ответственности

Согласно требованиям Правил военно учета, утвержденных Кабмином, военнообязанные женщины должны:

находиться на воинском учете по месту жительства в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, по месту работы (учебы) на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также в случае временного выбытия за пределы Украины по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины;

не менять место фактического проживания (пребывания) с момента объявления мобилизации;

в военное время не выезжать с места жительства без разрешения руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, соответствующих руководителей СБУ или Службе внешней разведки.

То есть женщина, состоящая на воинском учете, должна получить разрешение на выезд за границу от руководителя центра комплектования. В случае, если женщина временно находится за границей, она должна стать на воинский учет по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины этого государства.

В военное время женщина выполняет долг путем:

принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыва на военную службу;

прохождения военной службы;

прохождения службы в военном резерве;

выполнения воинского долга в запасе;

соблюдения правил воинского учета.

В то же время законодательство определяет военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу. Полный перечень категорий лиц, которые смогут получить такое разрешение, определен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". К примеру, если военнообязанная женщина самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет или имеет ребенка с инвалидностью I и II группы, или на иждивении такой женщины есть трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Военное командование комментирует, что женщины, которые не состоят на воинском учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны на военную службу исключительно по собственному согласию. В Министерстве обороны неофициально утверждают, что сейчас в ВСУ потребность в призыве женщин на военную службу и их мобилизации отсутствует.

Это несколько не соответствует нормам действующего законодательства. Нормы законов о воинском учете и мобилизации являются достаточно четкими и не предусматривают возможности двусмысленной трактовки, а следовательно военные обязанности касаются как мужчин, так и женщин, не допуская дискриминации.

Валерия Гудий, адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры"