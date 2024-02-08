На фронте есть разные точки зрения по данному вопросу, акцентировал военный.

Среди украинских защитников на передовой нет однозначного отношения к идее о мобилизации осужденных. Офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко", поделился собственным взглядом на вероятную мобилизацию осужденных, а также высказал мнение о том, какие правила должны быть созданы для такой мобилизации.

"На самом деле, на фронте нет однозначной точки зрения по этому вопросу", - акцентировал он в эфире общенационального телемарафона. Назаренко отметил, что мобилизация осужденных, в первую очередь, не должна ассоциироваться с практикой российских оккупантов, которую все помнят по Бахмутскому направлению, "где мы держали оборону и отражали атаки наемников "Вагнера", которых вербовали по колониям и тюрьмам страны-агрессора".

"У оккупантов функционируют такие штрафные отряды, где людей не считают за людей. Я не хочу, чтобы была какая-то ассоциация с тем варварским отношением, даже к преступникам. Не хочу, чтобы в принципе были какие-то штрафные отряды, как это было в советское время и сейчас у оккупантов, когда человек просто "пушечное мясо", которое забрасывают под наши пулеметы, на амбразуры, на пушки и мины. Такого подхода не может быть, потому что мы европейская страна", - подчеркнул офицер.

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Во-первых, нужно четко отделять осужденных за тяжкие преступления, отбывающих наказание, от тех, кто уже давно отбыл свой срок. "То есть, от тех, которые отбывают наказание и обязаны отбыть срок, потому что они совершили преступление, отделить тех, которые уже давно отбыли срок наказания, но имеют судимость. Они уже отсидели большое количество лет за то преступление и, надеюсь, исправились. То в соответствии с теми, которые уже понесли наказание, я считаю, можно в отдельных случаях рассматривать возможность исполнения их конституционного долга. Защищать свою семью, город, страну, как у каждого годного к этому мужчине, такие права есть у тех, кто отбыл наказание, но осталась какая-то судимость", - считает офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж"

Во-вторых, это могут быть осужденные за не особо тяжкие уголовные преступления, а за определенные экономические или административные.

"В административном или в Уголовном кодексе есть такой вид наказания, как общественно-полезные работы. В принципе, такие общественно-полезные работы могут быть где-то на третьей-четвертой линии обороны, в виде строительства каких-то укреплений, выполнения тыловых задач. Это можно рассматривать и об этом можно говорить",- сказал Назаренко.

Также, по мнению офицера, такая мобилизация может рассматриваться, как определенный элемент амнистии для тех, чья вина уже доказана в суде, но кто хорошо себя ведет, понимает за совершение какого преступления он был осужден. "Кто исправился или подал какое-то ходатайство об амнистии. В нынешнем Уголовном кодексе предусмотрено, что какой-то срок суд может смягчать, заменить", - добавил он.

В то же время, офицер выступает категорически против того, чтобы мобилизация осужденных на фронт, применялась вместо срока отбывания наказания.

"Лично я негативно отношусь к тому, когда на фронте будут находиться те, кто будет отождествлять защиту на фронте с отбыванием наказания. Я считаю, что защита страны - это почетная обязанность. И не хочу, чтобы рядом со мной в окопе или где-либо на фронте, выполняли боевые задачи люди, для которых это считается, как альтернативное наказание", - акцентировал Назаренко.

Он добавил, что если есть такая потребность у государства и есть такие обстоятельства, то осужденных, отбывающих наказание, можно мобилизовать. "Но, после нашей победы, они должны добыть тот срок наказания. Я считаю, что заменять наказание - это не допустимо, потому что армия не исправительная колония и не место отбытия наказания. Если мы говорим за право бороться против оккупантов и защищать страну, то это не может считаться сроком отбывания наказания, как в авторитарных странах",- резюмировал офицер артиллерии 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж".

Закон о мобилизации

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Прогнозируется, что на внесение поправок ко второму чтению депутатам понадобится около двух недель.

Известно, что в конце января Кабмин передал в парламент обновленную версию законопроекта о мобилизации. В документе предполагается, что осужденные с условным сроком могут добровольно призваться в армию, но эти возможности не будут касаться осужденных за преступления против основ национальной безопасности и еще ряда статей.

По мнению заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева мобилизация осужденных может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ. Депутат отметил, что надо найти решение, которое будет устраивать всех и учесть другие важные моменты, в частности то, что это должно быть согласие обеих сторон. С одной стороны командиров подразделений на местах, которые готовы будут рекрутировать и дать такое право конкретному осужденному, а с другой добровольное желание осужденных встать на защиту страны. В то же время, эти правила не могут касаться осужденных за совершение преступлений против государства.

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