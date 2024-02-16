Речь идет о тысячах украинцев.

Тысячи граждан Украины, которые имеют судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Радио Свобода.

По его словам, в настоящее время по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не состоят на учете в ТЦК и СП.

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"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат военному учету. И речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление. На первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных, присоединившихся к рядам Вооруженных сил, с разным результатом", – сказал министр.

Малюська пояснил, что риски, которые несут осужденные в случае их мобилизации, предусматриваются.

Для этого в Министерстве юстиции, как отметил министр, готовы проводить анализ и делиться его результатом с ТЦК и судом, однако для мобилизации лиц с судимостью и тех, кто до сих пор отбывает наказание, необходимы изменения в законодательстве.

"Дело в том, что у нас есть целая система анализа рисков наших клиентов, тех, кто находится в тюрьме или вне ее. И эта система анализа рисков, она позволяет достаточно эффективно предсказывать, насколько общественно опасным является то или иное лицо. Такой риск – того, насколько лицо рискованное - мы согласны и будем делиться с ТЦК, с судом. Дело в том, что тем, кто в тюрьме, наш механизм не предполагает, что, например, ТЦК скажет: "о, ты коррупционер, выходи на свободу, мы тебя забираем". Нет. В отношении тех, кто находится в тюрьме – мы предполагаем, просим депутатов поддержать инициативу, чтобы это был более сложный механизм, где был бы задействован и суд, и прокурор, и мы дали оценку, можно ли такого человека отпустить по требованию ТЦК, чтобы он шел воевать", – заявил глава Минюста.

Малюська убежден, что лица с судимостью могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой работе, необходимой в ВСУ, это зависит от того, по какой статье осужден человек.

"Во всяком случае, наши воины ведь не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копать. Вкратце, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям. Например, те, кто нарушил правила дорожного движения, повлекшее какие-то тяжкие последствия. Почему такой человек не может защищать и быть в рядах Вооруженных сил Украины?", - сказал министр.

Идея мобилизации осужденных - как относятся к этому в ВСУ

Среди украинских защитников на передовой нет однозначного отношения к идее о мобилизации осужденных. Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "рубеж" Владимир Назаренко с позывным "Солнышко", поделился собственным взглядом на вероятную мобилизацию осужденных, а также высказал мнение о том, какие правила должны быть созданы для такой мобилизации.

"На самом деле, на фронте нет однозначной точки зрения по этому вопросу", - акцентировал он. Назаренко отметил, что мобилизация осужденных, в первую очередь, не должна ассоциироваться с практикой российских оккупантов, которую все помнят по Бахмутскому направлению, "где мы держали оборону и отражали атаки наемников "Вагнера", которых вербовали по колониям и тюрьмам страны-агрессора".

В новом законопроекте Кабмина о мобилизации предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает "более радикальные шаги".

Малюська заявил, что вопрос не в разрешении служить и не в том, сколько будет желающих среди осужденных. "Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - подчеркнул министр.

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