В селе, с жителями которого беседовали корреспонденты издания, мужчин призывного возраста почти не осталось.

В Макове - одном из маленьких сел на юго-западе Украины осталось всего несколько мужчин призывного возраста, а те, кто остался, опасаются, что их в любой момент призовут. Многие из тех, кого отправили на фронт из этого села, убиты, другие пропали без вести, еще часть пытаются избежать войны, убегая за границу или прячась. Как пишет The Washington Post, жители рассказывают, что военные вербовщики "хватают всех, кого могут".

"На западе мобилизация постоянно сеет панику и возмущение в небольших сельскохозяйственных городках и селах, таких как Маков, где, по словам жителей, солдаты, работающие в призывных комиссиях, бродят по почти пустым улицам в поисках тех, кто остался. Такая тактика заставила некоторых поверить, что их мужчины становятся непропорционально мишенями по сравнению с другими регионами или крупными городами, такими как Киев, где легче спрятаться", - пишет издание.

"Людей ловят, как собак на улице", - говорит одна из жительниц, чей муж был призван в июне. Несмотря на диагноз остеохондроз, заболевания суставов, за 10 минут прошел медосмотр, по ее словам, отправился на фронт, где получил ранение.

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"Почти всех наших мужчин выгребли", - говорит 47-летний пехотинец из Макива, который был призван в марте 2022 года и служит в 115-й бригаде Украины.

Он рассказывает, что по дороге домой в короткий отпуск - первый за год - его несколько раз останавливали и допрашивали. Так было и с его сыном, которому всего 22 года, и он еще не имеет права быть призванным в армию.

По его словам, когда солдаты поняли, что он уже служит, они спросили, как он относится к людям, "которые не видели ни одного дня войны". Сергей говорит, что в ответ он сказал, что больше всего он обиделся на них, а не на своих односельчан. "Вы военный, а я гражданский, но я воюю, а вы нет", - сказал он. Разговор, отметил он, "закончился сразу".

Еще один 70-летний житель села рассказывает, что даже в его возрасте - на 10 лет сверх призывного срока - солдаты регулярно останавливают его и допрашивают.

Шесть недель назад он наблюдал, как солдаты стучали в дверь соседа, жалуясь, что мужчина, который там жил, попросился попрощаться с его женой и матерью, а затем исчез. Один солдат сказал, что его "надо было немедленно забрать, посадить в автобус и увезти.

В то же время местные жители презирают мужчин из Восточной Украины, которые приехали на запад, чтобы спрятаться, вместо того, чтобы остаться воевать. "Они пришли сюда прятаться, а наши ребята там должны погибнуть", - сказал один из макеевчан, чей отец сейчас воюет под Лиманом.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ветеран войны, доброволец Сергей Позняк заявил, что уклонисты должны понять, если они не пойдут в ряды ВСУ, то потеряют Украину.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко считает, что руководство государства должно внести изменения на законодательном уровне, чтобы улучшить процесс мобилизации в Украине.

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