В рядах армии нужно больше людей, отметил один из воинов.

Продолжается мобилизация в Украине, и бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины рассказали, как относятся к тем, кто пытается избежать попадания в ряды защитников Родины.

Об этом говорится в сюжете "Новости.LIVE". "Люди, которые хотят стать частью истории, частью этой войны за свободу Украины, хотят к нам попасть. Врага мы победим только личными качествами и подготовкой. Количеством мы его не возьмем, мощностью также, а вот подготовкой и серьезным отношением к делу - это наш единственный путь к успеху", - отметил командир подразделения "Эрик Хитрый".

Штурмовик "Шустрый" заявил, что с каждым днем все труднее и труднее, поскольку россияне постоянно наступают. "Тушить надо. Но у нас в бригаде все четко. Больше бы людей сюда, чтобы воевали тоже. Вот мне не нравится, что люди работают, а уклонисты сидят и ничего не делают. Рассказывают, как они донатят 5 грн на ВСУ и т.д., а надо что-то делать", - сказал "Шустрый".

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Штурмовик "Гострый" также прокомментировал ситуации с избежанием мобилизации. "Мне нравится, как их "пакуют", пусть. Чем быстрее он сюда попадет, тем скорее примет, что воевать придется, и возьмется за голову. Все упирается в людей, которые в тылу, которые просто забивают. Те же уклонисты - никто уже воевать не хочет, бегают и прячутся. Как говорится, пока снова не придет в его дом. А если он ничего не будет делать, то оно очень быстро придет в его дом, только будет поздно", - высказался "Гострый".

В центре внимания мобилизация - Украина сейчас это должна знать

Как сообщал УНИАН, ветеран войны, доброволец Сергей Позняк заявил, что уклонисты должны понять, если они не пойдут в ряды ВСУ, то потеряют Украину.

"Я на войне потерял ногу, но это ничего, не страшно, я продолжаю служить, но хочу сказать, что я не хочу потерять свою Родину, и эти люди, назовем их прямо, уклонисты, они должны понимать, что если они не пойдут на войну, в армию, то они потеряют нашу Родину и у них не будет ничего", - сказал он.

Также Позняк подчеркнул, что украинцы видят уклонистов "на контрасте", поскольку многие добровольцы уже воюют, а тех, кто избегает службы в армии, видно сразу обществу.

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