Военный отметил, что бригады ВСУ в лучшем случае на 40% укомплектованы, поэтому нужно около 100 тысяч людей, чтобы просто "затыкать" дыры.

Без наличия резерва и с такой войной демобилизация невозможна, а история о 36 месяцах службы для демобилизации является популизмом. Об этом заявил в комментарии LIGA.net военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко.

"Но людей надо вытаскивать из окопов и переводить на более спокойные должности. А также снизить верхнюю планку призывного возраста – отпустить из армии мужчин старше 55 лет", – отметил он.

По мнению Петриченко, такой шаг помог бы снизить напряжение в обществе.

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Лейтенант 47 бригады Николай Мельник заявил, что государство "сильно проиграло" от нового мобилизационного закона. По его мнению, властям стоило либо не начинать разговоры о демобилизации, либо четко сказать, когда она будет.

"Да, нам нужно мобилизовать людей, чтобы демобилизовать тех, кто сейчас воюет. Но обещания демобилизации, а затем отказ от нее солдаты воспримут как элемент несправедливости", – объяснил военный.

Он также рассказал, сколько людей нужно призвать в армию, чтобы была возможность демобилизации.

"У нас бригады де-факто в лучшем случае на 40% укомплектованы. Нам нужно около 100 000, чтобы просто "затыкать" дыры. Еще 100 000 – в резерв. И около 150 000, чтобы был дембель", – подытожил он.

Демобилизация в Украине

Накануне, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил вопрос демобилизации из законопроекта о мобилизации. В нем говорилось о том, что военных могут отпустить домой после 36 месяцев службы. По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, сейчас идет работа над отдельным законопроектом о демобилизации.

По мнению заместителя командира 3 ОШБР Максима Жорина, пока идет война с Россией, украинцы не могут позволить себе такой роскоши как демобилизация.

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