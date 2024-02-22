По его словам, недостачу оружия на поле боя Украина может компенсировать разве людьми.

Украина проведет дополнительную мобилизацию, если США отклонят решение о продлении помощи, или уменьшат ее ожидаемую стоимость.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналисткой Анной Олицкой. По его словам, на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять размер помощи США.

"Если будет помощь меньше - нам нужно больше мобилизовать людей... Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности возрастает. И тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта "закрывать" условно оружием. И не нужно столько людей", - пояснил Арахамия.

Помощь от США - почему возникли проблемы

Президент США Джо Байден готов встретиться со спикером Палаты представителей ради помощи Украине. По его словам, республиканцы совершают ошибку, выступая против пакета помощи.

Байден отметил, что если республиканцы не будут платить за общую оборону, они пытаются скрываться от угрозы России, "уходя от НАТО".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о помощи США. По его словам, он ожидает, что в Вашингтоне придерживаются прагматичного подхода к защите безопасности мира, чтобы утвердить поддержку для Украины.

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