По словам аналитика, нужно мотивировать людей защищать Украину.

Проблему нехватки военных на фронте решит мотивация, однако мобилизация, как принудительная мера, должна быть. Об этом заявил военный аналитик Денис Попович в эфире "Киев24".

"Те люди, которые хотели пойти в ВСУ, они пошли. Для других нужна мотивация, мотивационные процедуры, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. То есть должен быть "кнут и пряник". Относительно "кнута" законодательство это регулирует, а относительно "пряников" - это так или иначе может быть какая-то информационная кампания, начиная от билбордов на улицах, которые в принципе есть, мы это видим на улицах, а заканчивая финансовой мотивацией", - отметил эксперт.

По его словам, когда в стране идет война, мобилизация должна быть.

"Рекрутинг - это хорошее дополнение, но если мы с вами зайдем на платформы по рекрутингу и вообще на те платформы, где можно, скажем так, устроиться в ВСУ добровольно, то мы увидим, что очень много вакансий как раз таки связаны с боевой работой, то есть это может быть наводчик, пулеметчик, боевой медик. Для того, чтобы закрыть потребности участия в боевых действиях и тех людей, которые нужны для этого, это задача мобилизации, поэтому опять же это зависит от мотивационных вещей", - объяснил Попович.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил, помог ли новый закон о мобилизации усилить ВСУ. По его словам, такой закон был нужен для улучшения ситуации с безопасностью в стране.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил провал мобилизации в Украине. Он отметил, что сама власть порочит восприятие защиты государства, когда показывала, сколько людей пыталось убежать через реку Тиса.

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