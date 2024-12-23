Завитневич отметил, что в закон еще могут внести изменения.

Закон о мобилизации в Украине был необходим для улучшения ситуации с безопасностью в стране. Эта инициатива позволила усилить Силы обороны.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью АрміяInform.

Он считает, что после вступления в силу закона о мобилизации, в разы увеличилось количество мобилизованных украинцев. Также нардеп добавил, что военно-учетные данные через ТЦК и сервис "Резерв+" обновили миллионы военнообязанных.

Видео дня

"Список положительных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициатив Минобороны, Генштаба и народных избранников. Нет ни одного закона, который остается неизменным, застывает во времени своего создания", - сказал Завитневич.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский объяснил провал мобилизации в Украине. Он отметил, что эту проблему нужно было решать с 2004 года.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в Украине изменят основания для отсрочки от мобилизации для тех, кто ухаживает за родственниками. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реформе МСЭК, который предусматривает изменения в закон о мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: