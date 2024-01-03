Рассказываем, как сделать так, чтобы мобилизация в Украине 2024 вас не коснулась.

Военное положение в Украине продлено до 14 февраля 2024 года, а значит, продолжается и мобилизация. Однако пойти служить могут не все граждане - некоторые вольны рассчитывать на бронь от мобилизации. УНИАН выяснил, кто может ее получить.

Кому доступна бронь от мобилизации - список

Известно, что бронь от мобилизации Украина предлагает далеко не всем гражданам страны, а только тем, кто попал в определенные списки и категории. Отсрочку от службы получится оформить, если вы:

сотрудник органов государственной власти, местного самоуправления или других государственных органов;

работник предприятия, учреждения или организации, у которых есть мобилизационный заказ;

производите товары, выполняете работы или предоставляете услуги, необходимые для потребностей ВСУ или других военных формирований;

занимаете должность на предприятии, в учреждении или организации, деятельность которых критически важна для обеспечения жизнедеятельности страны, города или населения Украины.

Необходимо понимать, как выглядит бронь от мобилизации в Украине и почему она не может быть получена автоматически. То есть, если вы проходите по одному из пунктов списка, написанного выше, это не означает, что можете спокойно спать по ночам и не идти на фронт - этим вопросом должна заняться компания, в которой вы работаете.

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Как получить бронь от мобилизации - инструкция

Руководство составит перечень военнообязанных сотрудников и передаст его в соответствующем направлении:

Органы государственной власти - на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил.

- на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил. Органы местного самоуправления - в соответствующие местные органы исполнительной власти.

- в соответствующие местные органы исполнительной власти. Предприятия, учреждения и организации, которым установили мобилизационные задачи - в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ).

- в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ). Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ - в центральные органы исполнительной власти.

- в центральные органы исполнительной власти. Критически важные предприятия и организации - в центральный орган исполнительной власти.

Стоит осознавать, что перед тем как получить бронь от мобилизации, руководство компании должно предоставить актуальные учетные данные военнообязанных мужчин, которые рассчитывают на отсрочку от службы.

ВАЖНО: возможность брони не означает ее гарантию - каждый случай и каждая заявка рассматривается отдельно, поэтому вполне вероятно, что в отсрочке могут и отказать.

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