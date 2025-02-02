Министерство юстиции США заблокировало 2 миллиарда долларов российских средств на счетах в JPMorgan.

В 2022 году после вторжения в Украину Россия попыталась провернуть операцию по обходу финансовых санкций США, создав "оффшорный резерв", используя строительство АЭС в Турции. Подробности этой схемы раскрывает The Wall Street Journal.

Так, Россия и Турция договорились, что российский Газпромбанк предоставит кредит в размере около 9 миллиардов долларов на атомную электростанцию в Турции, строящуюся Росатомом. При этом Банк России должен был тайно финансировать кредит.

Как отмечает издание, для Турции стимулом было пополнить предложение долларов в своей финансовой системе. Москва стремилась создать офшорный долларовый резерв для финансирования российских интересов вне поля зрения Америки.

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"Согласно плану Москвы, атомная станция могла бы передавать доллары российским фирмам, у которых также были счета в крупнейшем банке Турции, государственном банке Ziraat. Это устранило бы необходимость вводить и выводить деньги из США, что могло быть обнаружено", - пишет WSJ.

Поначалу план сработал. Летом 2022 года Газпромбанк отправил 3 миллиарда долларов через американский Citigroup на депозиты атомной электростанции в Ziraat. Чуть больше 2 миллиардов долларов прошло через JPMorgan.

Однако, как пишет WSJ, в Министерстве юстиции США обнаружили, что Россия и Турция использовали ядерный проект, чтобы обойти финансовые санкции США, остановили переводы и следующие 2 миллиарда долларов российских средств оказались заперты на счетах в JPMorgan.

В 2024 году прокуроры США планировали конфисковать эти деньги на том основании, что это были доходы от уклонения от санкций, отмывания денег и банковского мошенничества. Однако, по данным осведомленных источников, эти действия заблокированы на последнем этапе администрацией Байдена, потому что Белый дом хотел избежать гнева Турции.

Чиновники опасались, что это может подорвать сотрудничество с правительством Эрдогана по всем вопросам, от обмена пленными и работы по борьбе с терроризмом до усилий по стабилизации Сирии и прекращению войны в секторе Газа.

Однако, по данным некоторых источников, Министерство юстиции также подозревало, что один из главных помощников Эрдогана, директор разведки Ибрагим Калин, был замешан в платежах в 2022 году.

"Игра в кошки-мышки показывает ограниченность санкций как инструмента экономической войны и компромиссы, с которыми сталкиваются США, пытаясь защитить финансовую систему от предполагаемых злоупотреблений, одновременно манипулируя деликатными дипломатическими отношениями", - отмечается в статье.

Санкции против России

Ранее экономист Кристоф Рюль заявил, что Дональду Трампу стоит заручиться поддержкой ОПЕК, чтобы повлиять на российского диктатора Владимира Путина. Он может пообещать ужесточить нефтяные санкции против России до такой степени, чтобы их воздействие стало более острым. По словам экономиста, они могут затронуть не только производителей, но и нефтепереработчиков, порты, страховщиков и теневой флот.

Кроме того, Трамп может оказать более сильное политическое давление на Китай, Индию и Турцию, чтобы они поддержали соблюдение санкций против РФ, уверен Рюль. Последствия для экспортных доходов Москвы в таком случае окажутся катастрофическими.

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