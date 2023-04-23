Им обещают гражданство, или угрожают лишить его.

РФ пытается приобщить к войне против Украины мигрантов из стран Центральной Азии, чтобы пополнить свою армию, а также снизить уровень напряжения в российском обществе.

По данным Центра национального сопротивления, для этого российские захватчики выбрали два пути. В первом случае мигрантам, получившим российские паспорта, вручают повестки и угрожают лишить их гражданства, если они откажутся воевать.

Во втором - обещают предоставить гражданство РФ тем, кто его еще не имеет, при условии вступления в российскую армию. В случае отказа их угрожают депортировать. Отмечается, что одной из причин такого решения стало недовольство семей погибших российских оккупантов задержками денежных выплат.

Видео дня

"Мобилизация мигрантов призвана успокоить этнических россиян относительно новых волн мобилизации. Таким образом Кремль продолжает стратегию использования в качестве пушечного мяса жителей бедных регионов и менее обеспеченных людей в противовес москвичам", - добавляют в Центре сопротивления.

Мобилизация в России - последние новости

В начале полномасштабной войны российский президент Путин обещал россиянам, что в Украину якобы будут отправлять только профессиональных военных, однако в плен Вооруженных Сил Украины попадали срочники.

Несмотря на обещания Кремля о том, что мобилизации в РФ не будет, уже осенью Путин объявил о частичной мобилизации. После официального объявления о ее завершении скрытая мобилизация продолжилась.

В апреле 2023 года Государственная дума приняла решение о создании в стране реестра военнообязанных. Отныне россияне будут получать не только бумажные, но и электронные повестки.

Недавно в сети показали буклеты с призывом вступать в ряды ВС РФ на таджикском и узбекском языках.

Вас также могут заинтересовать новости: