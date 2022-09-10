Отказаться от принудительной мобилизации нельзя, потому что оккупанты могут расстрелять таких людей, бросить их "на подвал" и пытать.

На временно оккупированной Луганщине россияне "мобилизуют" даже мужчин за 60 лет и с хроническими заболеваниями. Рашисты заставляют воевать против Украины практически всех.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Шанс отказаться (от мобилизации - УНИАН) минимальный вообще... Отказаться нельзя, потому что иногда могут просто расстрелять людей, иногда бросают "на подвал", применяют пытки...",- рассказал он.

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По словам Гайдая, во время принудительной мобилизации на Луганщине забирают даже мужчин за 60 лет, родителей-одиночек, а также мужчин с хроническими болезнями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что офицер ВСУ рассказал о побеге российских десантников на Харьковщине. Они переплывали реку в чем мать родила.

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