На временно оккупированной Луганщине россияне "мобилизуют" даже мужчин за 60 лет и с хроническими заболеваниями. Рашисты заставляют воевать против Украины практически всех.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Шанс отказаться (от мобилизации - УНИАН) минимальный вообще... Отказаться нельзя, потому что иногда могут просто расстрелять людей, иногда бросают "на подвал", применяют пытки...",- рассказал он.
По словам Гайдая, во время принудительной мобилизации на Луганщине забирают даже мужчин за 60 лет, родителей-одиночек, а также мужчин с хроническими болезнями.
Ранее УНИАН уже сообщал, что офицер ВСУ рассказал о побеге российских десантников на Харьковщине. Они переплывали реку в чем мать родила.