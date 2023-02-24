Россияне вывели на сцену девочку, которая потеряла мать в уничтоженном Мариуполе.

22 февраля во время митинга-концерта в Москве на сцену вывели детей из уничтоженного российской армией Мариуполя и заставили произносить благодарственные речи за "спасение". Как выяснили журналисты издания "Важные истории", дети действительно были из Мариуполя, как минимум у одной из девочек мать погибла при российском обстреле.

Особое внимание журналистов привлекла 15-летняя Аня Науменко, которая на митинге поблагодарила российского солдата, вышедшего с ней на сцену, за то, что "меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя".

Как рассказали изданию знакомые семьи, мать девочки Ольга Науменко "вела асоциальный образ жизни", из-за чего социальные службы регулярно отбирали у нее детей, которых в семье было трое. Помимо самой Ани и ее сестры, есть также братик, местонахождение которого неизвестно.

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На момент начала полномасштабной войны дети находились при матери. Семья пряталась от обстрелов в Левобережном центре культуры и в здании местной администрации.

"Девочка Аня вместе с мужчинами под бомбежками бегала в АТБ за продуктами. За детьми смотрели все, кроме мамы", — рассказала жительница Мариуполя, также находившаяся в том же убежище.

Мать девочки погибла в начале апреля при очередном обстреле. Очевидцы утверждают, что она "выбежала за сигаретами". Ее похоронили рядом с местом гибели недалеко от 4-й больницы.

В настоящее время Аня Науменко живет либо в подмосковном селе Никитское, либо в Мариуполе, откуда ее вывезли для участия в концерте – источники дают разные показания. Два месяца назад девочка опубликовала в соцсетях грустное видео с подписью: "Мама. Я хочу к тебе".

Как Россия отпраздновала годовщину войны

22 февраля, не дожидаясь годовщины вторжения в Украину, российские власти устроили в Москве большой митинг-концерт. Песнями и плясками страна-агрессор отметила год с начала крупнейшей европейской войны за последние 80 лет.

На концерт явился и лично российский диктатор Владимир Путин. Он выступил с речью, однако длилась она всего около двух минут.

Самой омерзительной частью праздничной программы стало участие в мероприятии украинских детей, вывезенных из Мариуполя. Их вывели на сцену и заставили благодарить Россию "за спасение".

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