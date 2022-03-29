Отдельные вопросы по Крыму и ОРДЛО будут решаться на встрече президентов стран.

Мирный договор между Украиной и РФ решает вопрос вторжения, отдельные пункты - Крым и ОРДЛО, эти вопросы будут решаться, когда будут встречаться президенты стран.

Об этом народный депутат, сопредседатель МФО "Крымская платформа" в парламенте Рустем Умеров сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он рассказал, что вопросы Крыма и ОРДЛО будут решаться при очной встрече президентов Украины и РФ.

Он рассказал, что де-юре Крым это Украина, де-факто в оккупации. На территории полуострова сложная ситуация с людьми, которые отстаивают украинские позиции. Некоторые с начала эскалации уже отбывают наказание в тюрьмах по 5-8 лет.

По словам Умерова, первое с чего начнут работу дипломаты – обмен крымских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, Давид Арахамия во время брифинга в Стамбуле сказал, что международные гарантии безопасности временно не будут работать на территории ОРДЛО и Крыма.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что вопрос Крыма является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает зафиксировать позицию Украины и России - в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Предлагается, чтобы в течение этого времени страны не использовали Вооруженные силы для решения крымского вопроса.

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