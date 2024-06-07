Лекорню заявил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации".

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5. В свою очередь министр обороны страны Себастьян Лекорню раскрыл некоторые детали предстоящей сделки, сообщает Le Monde.

Так, Лекорню заверил, что переданные Украине истребители будут "полностью готовы к эксплуатации" и что их передача не повредит "оборонному стандарту" французской армии, которая использует эти истребители, в частности, для натовских миссий.

При этом в Париже отказались назвать точное количество истребителей, которые будут переданы Киеву.

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"Мы не называем сейчас никаких цифр, очевидно, по соображениям секретности, конфиденциальности, во всяком случае, по отношению к России", - подчеркнул Лекорню.

Кроме того, сообщалось, что обучение украинских пилотов управлению этими истребителями потребует многомесячных тренировок, которые, по словам Макрона, пройдут во Франции. При этом Лекорню заверил, что будет сделано все возможное, чтобы как можно быстрее начать обучение.

"Самое срочное для меня этим летом - и я буду обсуждать это с министром обороны Украины - это возможность очень быстро начать обучение пилотов и механиков", - заявил Лекорню.

Также отмечается, что обучение во Франции уже началось, но на двухместных самолетах Alpha Jets.

Передача Mirage-2000 для Украины - что известно

6 июня Макрон объявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 и проведет подготовку украинских пилотов для управления воздушными суднами. Отмечается, что эти самолеты оптимизированы для боя в воздухе.

Если бы Mirage-2000 были доступны Украине сегодня, Силы обороны могли бы осуществлять вылеты против истребителей-бомбардировщиков российских ВВС типа "Сухой", которые регулярно бомбардируют украинские войска и гражданское население тысячами управляемых авиабомб.

В то же время ряд французских политиков не поддерживает политику президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении войны в Украине и критикует отправку самолетов Mirage Силам обороны, считая, что президент республики ведет "опасную игру".

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