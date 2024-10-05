Это будет первая встреча в данном формате на уровне лидеров, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на 25-м заседании "Рамштайн" 12 октября представят всем партнерам план победы.

"Готовимся к "Рамштайну" 12 октября. Это будет уже 25-я встреча, но первая на уровне лидеров. Представим план победы, четкие, конкретные шаги по справедливому окончанию войны", - отметил он.

По его словам, решительность партнеров и усиление Украины - это то, что способно остановить российскую агрессию.

Видео дня

План победы Украины - актуальное

Напомним, на днях представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в Штатах считают, что в представленном Украиной плане победы есть "продуктивные шаги":

"Мы получили этот план, мы его просмотрели, мы увидели в нем ряд продуктивных шагов".

Однако, по словам Миллера, США пока воздержатся от обсуждений этого плана, поскольку Украина не раскрывала его деталей публично.

Вас также могут заинтересовать новости: