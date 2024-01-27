Украинские защитники неба сбили БПЛА над Новомосковским районом.

Военные Вооруженных сил Украины в субботу, 27 января, уничтожили в небе над Днепропетровской областью вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лисак.

"Минус шахед. Вражеский БпЛА наши защитники неба сбили над Новомосковским районом", - написал он.

Лисак поблагодарил за сбитие беспилотника оперативное командование "Восток".

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Атака РФ по Украине 27 января - последние новости

В субботу, 27 января, российские БПЛА атаковали Запорожье. В результате атаки пострадал объект инфраструктуры города. Как сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, вражеские дроны были сбиты.

Ранее УНИАН сообщал, что вечером в субботу, 27 января, в Харькове, Полтаве и Кременчуге прогремели взрывы. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии появилось сообщение, что оккупанты атаковали Полтавскую область ракетами, работала ПВО. Впрочем, произошло попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, которое вызвало пожар.

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