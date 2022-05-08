Украинские бойцы уничтожили российский ударный беспилотник-разведчик "Форпост",

За сутки на юге Украины защитники уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Среди потерь захватчиков:

зенитно-ракетный комплекс "Тор",

ударный беспилотник-разведчик "Форпост",

боевая машина десанта,

три гаубицы.

"А в районе Станислава, на Херсонщине, враг лишен еще и состава боеприпасов", – говорится в сообщении.

Всего, по данным командования, силы украинской обороны поразили свыше 120 целей противника.

Отмечается, что на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях в течение дня враг активности не проявлял. Однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались.

Напомним, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.

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