За сутки на юге Украины защитники уничтожили 80 оккупантов и 10 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.
Среди потерь захватчиков:
- зенитно-ракетный комплекс "Тор",
- ударный беспилотник-разведчик "Форпост",
- боевая машина десанта,
- три гаубицы.
"А в районе Станислава, на Херсонщине, враг лишен еще и состава боеприпасов", – говорится в сообщении.
Всего, по данным командования, силы украинской обороны поразили свыше 120 целей противника.
Отмечается, что на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях в течение дня враг активности не проявлял. Однако артиллерийские и минометные обстрелы, а также ракетные удары не прекращались.
Напомним, украинские войска с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 25,1 тысячи оккупантов.