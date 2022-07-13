Украинские бойцы из 73-го центра морских спецопераций отправили в ад очередную группу российских захватчиков.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
В комментарии отмечается, что Силы спецопераций Украины накрыли огнем оккупантов, которые жили в домах мирных жителей. На видео также можно заметить, как один из "асвабадителей", которому удалось уцелеть, изо всех сил делает ноги.
Что известно о потерях врага в Украине
С начала полномасштабной российской агрессии наши защитники и защитницы ликвидировали более 37 570 оккупантов. За минувшие сутки уничтожено около 100 российских военных.
Как уже писал УНИАН, данные о погибших оккупантах из открытых источников свидетельствуют, что на войне против Украины чаще всего гибнут российские воины в возрасте 21-23 лет, преимущественно это выходцы из бедных регионов России.
Накануне также сообщалось, что у Путина заканчиваются буряты, поэтому мобилизация добралась и до Москвы. Тем, кто изъявит желание воевать против Украины, обещают платить более 200 тысяч рублей в месяц.
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