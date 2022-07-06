Высока вероятность взрыва, потому что оккупанты рассчитывают, что подобные провокации помогут им склонить на свою сторону местных жителей.

Минобороны России распространяет фейк о подготовке теракта на Славянской ТЭС украинскими военными.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

"Рашисти рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей. Оккупанты придерживаются тактики "выжженной земли", поэтому после сегодняшнего заявления появилась высокая вероятность взрыва на ТЭС", - отмечает ГПД.

В сообщении сказано, что из-за увеличения обстрелов и большей вероятности провокаций власти Украины призывают не медлить и эвакуироваться людям восточных областей в безопасные места.

Как ранее сообщал УНИАН, 2 июля российские СМИ сообщили о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приехал на временно оккупированные территории Украины. Якобы для проверки группировки российских войск.

При этом росСМИ опубликовали кадры с Герасимовым в командном пункте, который на прошлой неделе якобы посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Позже выяснилось, что на самом деле россиянам продемонстрировали фото двухмесячной давности. Фотографии, использованные для ролика о Герасимове, датированы 5 мая.

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