В минобороны РФ не уточняли, на каком направлении или участке фронта якобы побывал начальник Генштаба.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину в минобороны РФ распространили очередной фейк о том, что начальник Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов посетил позиции российских оккупантов на территории Украины.

Об этом сообщает канал "Соловьиный помет" со ссылкой на метаданные видео телеканала "Звезда".

Как говорится в сообщении, в Минобороны РФ показали ролик о визите генерала, однако на самом деле россиянам продемонстрировали фото двухмесячной давности. Фотографии, использованные для ролика о Герасимове, датированы 5 мая.

В минобороны РФ не уточняли, на каком направлении или участке фронта якобы побывал начальник Генштаба.

Пропагандисты заявили, что Герасимов "заслушал доклады командующих и других должностных лиц по выполнению задач спецоперации и боевому обеспечению действий российских группировок по разным направлениям".

Визит Герасимова в Украину:

2 июля 2022 года российские СМИ сообщили о том, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приехал на временно оккупированные территории Украины. Якобы для проверки группировки российских войск.

При этом росСМИ опубликовали кадры с Герасимовым в командном пункте, который на прошлой неделе якобы посещал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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