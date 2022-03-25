Как заявил мэр Борисполя Владимир Борисенко, есть возможность выбить русских захватчиков еще из двух сел.

В Барышевском районе Киевской области украинские бойцы освободили от оккупантов село Лукьяновка.

Об этом мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил в эфире информационного марафона.

"Благодаря вчерашнем боевом выхода у нас в окрестностях города было освобождено село Лукьяновка - это стратегический момент, потому что разделили полосу врага пополам, они уже полностью деморализованы, дезориентированы", - сказал он.

В то же время, по словам Борисенко, проблемой остается большое количество гражданского населения в селах, ведь оккупанты используют их как щит.

"Нельзя провести артподготовку и зачистку сел тех, которые находятся под оккупацией. Мы знаем, где находятся вражеские позиции, знаем, что большое количество гражданского населения находится вокруг. Можно было бы забрать еще 2 села, но поскольку там критическое количество населения превышает тысячи людей, наши силовики просто не могли этого сделать", - сказал Борисенко.

Он призвал выехать всех жителей сел, которые не задействованы на предприятиях критической инфраструктуры. Мэр также сообщил, что с начала войны из Борисполя выехали 20 тыс. человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве запретили посещать лесопарковые зоны вне жилых микрорайонов.

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