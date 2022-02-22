Минобороны отмечает, что информация о передвижении украинских военных может помочь стране-агрессору - России.

Министерство обороны призвало граждан не распространять в сети видео с передвижением украинских войск и техники.

Об этом говорится в заявлении ведомства на фоне новостей о вероятном полномасштабном вторжении РФ.

Минобороны отмечает, что информация об украинских военных может помочь стране-агрессору - России.

"Внимание! Просим не распространять в интернете информацию о передвижении войск Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

В сети бурно отреагировали на призыв министерства и дописали свои предложения: "В то же время, к людям, проживающим на оккупированных территориях, просьба максимально распространять фото и видео перемещения российских оккупационных войск". При этом следует заботиться о мерах безопасности и не сохранять файлы на смартфоне.

Как сообщал Reuters, в ночь на 22 февраля россияне перебросили на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей тяжелую технику без опознавательных знаков через несколько часов после выступления российского президента Владимира Путина о признании "ЛДНР". Репортер агентства видел около 5 танков в колонне на окраине оккупированного Донецка и еще два – в другой части города.

На видео, снятом агентством Reuters В Макеевке под Донецком, видны различные военные машины, в том числе БТР и грузовики во время движения.

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