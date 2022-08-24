По словам советника мэра, сейчас дата начала "судилища" над украинскими военными остается неизвестной.

Россияне готовятся к провокации в Мариуполе и продолжают организацию судилища над взятыми в плен украинскими защитниками.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КамАЗов с военными. Кто и зачем пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационной власти Мариуполя паблики сообщили о заминировании филармонии и нахождении там по меньшей мере одного взрывного устройства", – пишет Андрющенко.

Советник мэра отметил, что эти сообщения похожи на "подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников".

"Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно", - подчеркнул он.

По словам чиновника, в настоящее время дата начала "судилища" над украинскими военными остается неизвестной.

"Однако совокупность факторов, как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни", – считает он.

Как сообщал УНИАН, в начале августа оккупанты начали собирать тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе. Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что захватчики хотят устроить показательное судилище над украинскими военнопленными на День Независимости Украины.

19 августа в украинской разведке также предупредили, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести "судилище" в помещении Мариупольской камерной филармонии.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что во время показательного судилища над пленными защитниками "Азовстали" оккупанты могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

В МИД Украины подчеркнули, что любое судилище над военнопленными станет грубым нарушением Устава ООН и преступлением против основополагающих норм и принципов международного права.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что суд над украинскими воинами в Мариуполе отрежет Россию от переговоров.

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