Группа российских самолетов покинула Беларусь.

После возвращения в Россию из Беларуси группы истребителей МиГ-31, которые могут запускать гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал", угроза новых ударов для Украины не снижается.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, истребители покинули Беларусь и вернулись в Россию на аэродром Саваслейка, Нижегородской области, однако, выдыхать не стоит.

"Дело в том, что они как покинули Беларусь, так через несколько часов могут и вернуться. Кроме того, сама по себе угроза ракетного удара посредством Х-47М "Кинжал" при нахождении МиГ-31 в воздухе никуда не пропадает и тревоги по всей Украине при их взлётах будут", – отметил эксперт.

При этом Коваленко назвал и "единственный плюс" от того, что самолеты переместились в Россию.

"Теперь наши ПВО хотя бы будут понимать, что со стороны Беларуси пуск Х-47М "Кинжал" менее вероятен, чем с восточного направления, что позволяет эффективнее перераспределять ресурсы противодействия. Но, интересен другой вопрос. Если это окончательный вывод, и они не вернутся, то с чем он был связан? Подготовкой удара исключительно с одного направления, или необходимостью проведения ремонта изношенных истребителей?".

Масштабная воздушная тревога в Украине 1 декабря

Ранее сообщалось, что 1 декабря практически по всей территории Украины объявили воздушную тревогу в связи с тем, что на аэродроме на территории Беларуси поднялись в воздух два истребителя МиГ-31, носители особо опасных ракет "Кинжал".

Позже спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснил в связи с чем объявлялась воздушная тревога, а также предупредил, что что наносить ракетные удары по Украине российские истребители МиГ-31 могут и не с территории Беларуси.