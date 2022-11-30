Речь идет о мощных комплексах SAMP-T.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T лучше бы подошли для украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), чем те же ЗРК Patriot.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о преимуществах франко-итальянских комплексах средней дальности, отметив, что SAMP-T разработали в начале 2000-х.

Комплексы используют ракеты Aster 30 и модернизированную версию РЛС Arabel, большого радиуса действия, разработанную в рамках программы модернизации Aster 30 Block 1, чтобы расширить возможности системы по борьбе с более высокоскоростными и высотными целями, отметил эксперт.

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"Aster 30 Block 1 может перехватывать баллистические (такие как иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar – УНИАН) и сверхзвуковые ракеты (российские ракеты "Кинжал" – УНИАН), – заявил Коваленко. – В декабре 2011 года на учениях ракета Aster 30 сбила израильскую баллистическую ракету Black Sparrow, а в апреле 2012 года была сбита ракета-мишень GQM-163 Coyote, имитирующая сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету, летящую со скоростью 2,5 Маха (3000 км/ч) на высоте менее 5 метров. Это был первый случай, когда европейская система противоракетной обороны уничтожила сверхзвуковую "ракету", летящую над морем на столь низкой высоте. В 2021 году во время учений At-Sea Demo: Formidable Shield 2021 ракетой Aster 30 была успешно перехвачена сверхзвуковая цель, на скорости более 3000 км/ч".

Эксперт добавил, что дальность поражения цели у SAMP-T может достигать 120 км, а высота до 20 км.

Комплексы SAMP-T: общая информация

FSAF SAMP-T – зенитный ракетный комплекс, который предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.

SAMP-T может уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.

Все 8 ракет Aster 30 могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.