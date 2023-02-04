Комплекс SAMP/T способен сбивать все, в том числе баллистические ракеты, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, чем примечательны итальянско-французские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP/T, которые вскоре усилят систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

"SAMP/T - европейский аналог Patriot. Они абсолютно идентичные… Передают нам один комплект, одну батарею, и к ней дают 700 ракет", - заявил он.

По словам Жданова, комплекс SAMP/T может сбивать все, в том числе баллистические ракеты: "Он может работать как Patriot - в режиме онлайн с космической и авиационной разведкой. F-16, на которые мы очень сильно надеемся, могут работать в спарринге с этим комплексом… Максимальная дальность - до 200 километров".

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Говоря о том, где могут разместить комплексы ПВО SAMP/T, эксперт отметил:

"Где он будет расположен - очень щепетильный вопрос для всей страны на сегодняшний день… Одна батарея может закрыть такой город, как Харьков или Киев. В апреле станет на боевое дежурство".

ЗРК SAMP/T для Украины - что сообщалось

Ранее сообщалось, что Италия и Франция передадут Украине ЗРК SAMP/T, они могут быть развернуты в течение двух месяцев.

Также отмечалось, что власти Италии и Франции совместно закажут для ЗРК SAMP/T крупную партию из 700 ракет Aster-30, стоимость которых составит 2 миллиарда евро.