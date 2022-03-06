В Офисе президента также отмечают, что Россию нужно лишить права голоса в Совете безопасности ООН.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига отмечает, что специальная юридическая группа будет работать над обеспечением исков Украины в международных юрисдикциях относительно военных преступлений, которые Россия совершает на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Сибига сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании специальной юридической группы, которая будет обеспечивать иски в международных юрисдикциях в отношении военных преступлений, которые россия совершает на территории Украины.

"Это все имеет четкую квалификацию. Признаки геноцида. Это военное преступление, это ядерный терроризм. Готовятся соответствующие иски. Группа сформирована. Она приступила уже к именно юридическим процедурам и переводу этого в юридическую плоскость. Поэтому наказание обязательно будет, и с сегодняшнего дня это все уже структурировано проводится", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Кроме того, отметил он, проводится работа, чтобы лишить страну-агрессора, которая является членом Совета безопасности ООН, права голоса там.

"Потому что, учитывая угрозу для критических объектов инфраструктуры, а это атомные станции, это, например, химическая промышленность, мы обратились в Совет безопасности ООН по введению миротворческого контингента по охране этих объектов. И не может одна страна, страна-террорист, страна-агрессор это блокировать", - подчеркнул Сибига.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а затем использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

3 марта стало известно, что трибунал в Гааге начал расследование военных преступлений россии из-за ее нападения на Украину.

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