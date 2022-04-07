Его действия расследуют правоохранители.

Мэр Балаклеи Иван Столбовой вместе с семьей уехал в Россию после того, как пошел на сотрудничество с оккупантами.

Об этом рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в интервью Фактам.

По его словам, по данному факту открыто уголовное производство, сейчас продолжаются следственные действия.

"По нашей информации, мэр Балаклеи со своей семьей покинул этот город и выехал на территорию России. К сожалению, мы такие факты имеем, и я убежден, эти люди понесут справедливое и жесткое наказание за свои действия, за измену Украины и каждого жителя населенного пункта", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что мэр Балаклеи уехал в Россию после того, как пошел с врагом на сотрудничество.

Также председатель Харьковской ОВА рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения получал сообщения с предложением сотрудничества с оккупантами.

"Нам рассылали СМС с неизвестных телефонов, это было в самом начале. Конечно, мы, администрация, отвечали, куда им идти – в направлении русского корабля. Других каких-то предложений к нам не поступало", - рассказал Синегубов.

Напомним, что мэр Балаклеи "принял помощь" от российской армии в конце марта. Его обращение к местным жителям записали на видео.

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