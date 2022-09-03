Оккупанты не раз там пытались расставить свою военную технику.

В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы, сообщается о "прилетах" по аэродрому российских оккупантов.

Информацию в своем Телеграмм-канале подтвердил мэр города Иван Федоров.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику", - написал он. Видео дня

"Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их попытки в густой черный дым", - добавил Федоров.

Местные паблики публикуют кадры "прилета" в Мелитополе. На них видно, как над городом поднимается дым.

Как сообщал УНИАН, ночью 20 августа во временно оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов.

Утром 24 февраля 2022 года в 05:30 жители города Мелитополь проснулись от мощных взрывов, бомбардировали аэродром. Во время вражеской бомбардировки погиб пилот, готовившийся к полету. Позже, после того, как военный аэродром был полностью уничтожен, оккупанты построили на его месте свою военную базу, откуда совершают ракетные удары по разным населенным пунктам Украины.

26 февраля 2022 года российские войска временно оккупировали город.

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