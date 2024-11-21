21 ноября утром Российская Федерация, среди прочего, запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, атаковав город Днепр. Была ли это обсуждаемая накануне РС-26 "Рубеж" или другая межконтинентальная баллистическая ракета, не так важно. В любом случае, применение такого оружия произошло впервые.

И хотя кто-то уже называет это "репетицией ядерного удара", напомню, что нести ядерный заряд может любая ракета. Не обязательно для этого использовать именно межконтинентальную. Ядерный заряд - это лишь другая боевая часть ракеты.

И все они - те, которые по нам летят, хоть крылатые, хоть баллистические - "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы", Х-101/Х-555 - могут нести тактический ядерный заряд. Это не сложная задача.

Зачем же россияне применили межконтинентальную баллистическую ракету, что они хотят этим сказать? На мой взгляд, их цель - больше давление на наших партнеров, а не на нас. Россияне хотят показать, что они могут. Напомню, накануне они изменили ядерную доктрину, буквально на днях Путин ее подписал и утвердил, что использование оружия наших партнеров по территории Российской Федерации может иметь ответ. Мол, россияне после этого могут считать стороной конфликта в том числе те страны, которые передают Украине оружие. То есть, речь идет о любых партнерах - и Соединенных Штатах, и Европе. В частности речь о Франции и Великобритании (ведь до США то, что Россия запустила сейчас по Украине, не долетит).

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Россия показывает, что если партнеры Украины из ЕС не остановятся - не остановят разрешения бить их оружием по территории РФ, не остановят поставки нам дальнобойных ракет, то тогда россияне вроде бы могут ударить по каким-то городам в этих странах.

Учитывая, что сейчас, насколько я знаю, они запускают межконтинентальную баллистику из Астрахани, и учитывая скорость и время потенциального подлета к тому же Киеву, долететь такая ракета может, примерно, до Лондона. При этом, стоит помнить, что они могут запускать такой тип вооружения, например, и из Брянщины (мы не знаем, где они могут использовать соответствующие установки и откуда могут пытаться это сделать). Но в любом случае, под угрозой может быть не только вся территория Украины, но и почти вся Европа.

Что в этой ситуации делать нам? Мы должны эти ракеты уничтожать.

Да, это скоростная ракета, но она не сложнее, чем "Кинжал". Против таких ракет используется Patriot.

И напоследок. Главная цель сегодняшней российской "пиар-акции" - напугать партнеров Украины. Но будут ли россияне действительно применять межконтинентальные баллистические ракеты по Европе? Думаю, что не будут. Ведь они прекрасно понимают, чем это для них может закончиться. Однако пугать... Россияне постоянно пугают. Потому что это - их главная политика.

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса