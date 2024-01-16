Оккупанты пытаются беречь технику.

Россияне продолжают давить на определенных участках фронта, однако большей частью за счет личного состава, в то время как технику берегут. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман.

"Существенно прорваться на отдельных участках фронта россияне сегодня не могут. Впрочем, мощно давить они все же способны. К примеру, под Бахмутом россияне сосредоточили более 80 тыс. личного состава и продолжают усиливать группировку", - рассказал он.

Гетьман отметил, что на других участках фронта оккупанты тоже накапливают живую силу, при этом технику берегут.

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"Технику они берегут лучше и стараются не сосредотачивать в одном месте большое количества техники. К тому же тех же танков они могут поставлять только 75 единиц в месяц", - рассказал Гетьман.

По его словам, россияне изо всех сил пытаются показать какие-то победные результаты к выборам президента в марте

"Все эти заявления о массированных наступательных действиях не имеют под собой военной основы. Это больше политические заявления. Ведь все мы знаем, что в марте в России пройдут президентские выборы. Поэтому им нужен хоть какой-то победный результат показать до этих выборов. Или же, если не удастся что-то захватить, то хотя бы придумать какую-то победу для российского населения", - добавил он.

Потери оккупантов в войне

Как подсчитал Forbes, за 10 недель штурмов Авдеевки российская армия потеряла или покинула по меньшей мере 143 танка, имея лишь незначительное продвижение возле разрушенного города. Тем временем украинская армия потеряла или оставила 14 танков, защищая Авдеевку.

По состоянию на 16 января ВСУ уничтожили уже более 6100 российских танков, более 11300 ББМ и более 8800 артсистем.

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