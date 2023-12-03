Еще полгода назад их пуски со стороны оккупантов были единичными, отметил представитель Воздушных сил.

Массовое применение оккупантами управляемых авиационных бомб на южном направлении стало реальной проблемой.

Как сказал в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат, вчера в сторону юга КАБов было запущено очень много. По его словам, еще полгода назад их пуски были единичными.

"КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там очень много, и они берут массированными ударами. Было уже и около ста за сутки показателей сброса бомб по линии фронта. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам, чтобы чем-то пугать. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что необходимы те F-16, которые имеют тактико-технические характеристики, позволяющие противодействовать в небе российской авиации. Те, за счет которых возможно получить превосходство в воздухе.

Почему Россия начала активнее применять КАБы

Оккупанты начали активнее запускать по Украине управляемые авиационные бомбы с начала октябре 2023 года. По словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, это связано с тем, что РФ вывела кустарное производство УМПК на "промышленные" масштабы. Это позволило армии России увеличить запас КАБов, и соответственно, чаще их применять.

Поэтому эксперт прогнозировал, что в октябре возможен новый рекорд по количеству использованных авиабомб со стороны РФ. Но статистика за ноябрь оказалась выше.

За прошлый месяц было применено более 1200 упомянутых авиабомб. Коваленко утверждает, что так много Россия по Украине еще не запускала.

Также в ноябре оккупанты установили 2 суточных "рекорда" по применению КАБов. Первый пришелся на 6 ноября, когда авиация РОВ сбросила 103 бомбы, Второй - на 29 ноября, когда Россия применила 120 бомб.

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