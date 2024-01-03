Эксперт отметил, что оккупанты могли нарочно направлять ракеты на жилые дома.

Массированный удар России по Киеву 2 января был нацелен на создание картинки для внутреннего потребителя в РФ, поскольку в 2023 году для них было много негатива, считает Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 канал.

"Задача стояла - просто набросать на Киев даже обломков", - отметил он.

Как добавил Свитан, даже сбитые "Кинжалы" падают практически в то место, куда их отправляют, а крылатые ракеты оккупанты вполне могли нарочно направлять на жилые дома, чтобы показать картинку: "Киев в дыму, без света и воды".

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По мнению эксперта, удар 2 января - это вторая часть того, что россияне примерно 1-1,5 месяца готовили к Рождеству и Новому году. Свитан не исключает, что у них что-то не сложилось по времени и подготовке, и поэтому запланированное затянулось на несколько дней.

Удар России по Киеву 2 января - заявление Зеленского

Как заявил президент Владимир Зеленский, 2 января российские войска ударили по Украине почти 100 ракетами разных типов. По его мнению, россияне специально просчитали их траектории так, чтобы нанести как можно больше вреда:

"Это абсолютно сознательный террор. И только за несколько этих последних дней - с 29 декабря и по 2 января - Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 "шахедов". Еще ни одно государство не отражало подобных ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические. Только за сегодня (2 января) сбито десять "Кинжалов".

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