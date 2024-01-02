Спасательные операции продолжаются.

С начала суток российские захватнические войска ударили по Украине почти 100 ракетами разных типов. Они специально просчитали их траектории так, чтобы нанести как можно больше вреда, заявил президент Владимир Зеленский.

"Это абсолютно сознательный террор. И только за несколько этих последних дней - с 29 декабря и по сегодняшний день - Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 "шахедов". Еще ни одно государство не отражало подобных ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробалистические. Только за сегодня сбито десять "Кинжалов", - сказал он в своем видеообращении.

Президент поблагодарил военных за защиту неба и призвал украинцев обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни. "Нелюди эти хотят причинить боль Украине. Важно беречь жизни", - добавил он.

Видео дня

Зеленский отметил, что спасательные операции после российских атак еще продолжаются, спасатели будут работать круглосуточно. По последним данным, погибли пять человек, еще 130 - пострадали.

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Как известно, Украина в очередной раз оказалась под массированной атакой российских оккупантов. На этот раз они задействовали беспилотные летательные аппараты и ракеты различных типов, атакуя гражданскую и критическую инфраструктуру, а также промышленные и военные объекты.

Воздушные силы отчитались о сбитии всех 35 дронов типа "Shahed-136/131" и 72 средств воздушного нападения из 99.

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