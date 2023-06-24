Украинские воины не смогли ликвидировать девять ракет Х-22, отметил главнокомандующий ВСУ.

Силы обороны Украины ночью сбили 41 российскую ракету, а всего противник запустил 51.

Было сбито 40 ракет крылатых ракет Х-101/Х-555 и одну ракету "Калибр", но не удалось уничтожить девять ракет Х-22, об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил в социальной сети Facebook.

"Противник нанес ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования из бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, морского базирования "Калибр" и ударными дронами Shahed-136/131", - сообщил Залужный.

Видео дня

В частности, самолеты стратегической авиации в количестве 10 единиц осуществили пуски 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Также восемь бомбардировщиков Дальней авиации Ту-22М3 нанесли удары 9-ю ракетами Х-22 с северного, южного и восточного направлений.

Кроме того, из акватории Черного моря оккупанты осуществили пуски двух ракет морского базирования "Калибр". С юга противник атаковал двумя ударными дронами Shahed-136/131.

"Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты все 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и два ударных дрона Shahed-136/131", - подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий добавил, что к отражению воздушной атаки привлечены подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Центр", "Юг" и "Восток" ВС ВСУ. Ракеты Х-22 российские террористы направили в направлении Днепра и Кривого Рога.

Российский удар по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ночью 24 июня Российская Федерация атаковала Киев ракетами, известно о попадании обломков в 25-этажный дом в Соломенском районе столицы. Уже известно о трех погибших. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет.

Также 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбили в небе над Днепропетровской областью. Кроме того, обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто.

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две российские крылатые ракеты типа Х-101/555.

Вас также могут заинтересовать новости: