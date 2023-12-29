РФ прекрасно знает о том, есть ли у нас западные самолеты, или их нет, отметил спикер командования Воздушных сил.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил, мог ли быть массирован вражеский ракетный удар по Украине "поиском" F-16.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что сегодня враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и, в частности, С-300/С-400, "Искандеры", "Кинжалы", Х-22 и Х-31. "Эти средства могут сбиваться только системами, которые способны это делать, которые способны сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории... Результат сегодня работы противовоздушной обороны довольно-таки успешный", - отметил Игнат.

На вопрос, предполагают ли в ВС ВСУ, что таким образом враг пытался узнать, есть ли у нашей страны самолеты F-16, спикер сказал: "Да нет. Я не думаю, что это выискивание F-16. Это массированный ракетный удар. Различными средствами... Объекты, которые враг выбрал, мы не будем озвучивать, но мы видим последствия в разных городах".

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Так, добавил спикер, "вряд ли это можно назвать поиском F-16". "Я думаю, что Россия прекрасно знает о том, что есть у нас они или нет. Я думаю, российская разведка тоже работает", - сказал Игнат.

Мощный российский ракетный обстрел - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запустили по территории Украины 158 воздушных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Аналитик гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мертенс заявил, что десяток современных самолетов F-16, обещанных союзниками Киева, предоставят Украине новые возможности, позволяющие угрожать превосходству Москвы в воздухе.

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