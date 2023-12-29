Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат ответил, мог ли быть массирован вражеский ракетный удар по Украине "поиском" F-16.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отметив, что сегодня враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования, но и, в частности, С-300/С-400, "Искандеры", "Кинжалы", Х-22 и Х-31. "Эти средства могут сбиваться только системами, которые способны это делать, которые способны сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории... Результат сегодня работы противовоздушной обороны довольно-таки успешный", - отметил Игнат.
На вопрос, предполагают ли в ВС ВСУ, что таким образом враг пытался узнать, есть ли у нашей страны самолеты F-16, спикер сказал: "Да нет. Я не думаю, что это выискивание F-16. Это массированный ракетный удар. Различными средствами... Объекты, которые враг выбрал, мы не будем озвучивать, но мы видим последствия в разных городах".
Так, добавил спикер, "вряд ли это можно назвать поиском F-16". "Я думаю, что Россия прекрасно знает о том, что есть у нас они или нет. Я думаю, российская разведка тоже работает", - сказал Игнат.
Мощный российский ракетный обстрел - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запустили по территории Украины 158 воздушных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить 87 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55, а также 27 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Аналитик гаагского Центра стратегических исследований Фредерик Мертенс заявил, что десяток современных самолетов F-16, обещанных союзниками Киева, предоставят Украине новые возможности, позволяющие угрожать превосходству Москвы в воздухе.