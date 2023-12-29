Украина сможет действовать на больших расстояниях, легче уничтожая российскую наземную оборону и сдерживая российские самолеты.

Десятки современных самолетов F-16, обещанных сторонниками Киева, предоставят Украине новые возможности, позволяющие угрожать превосходству Москвы в воздухе.

"F-16 дадут Украине столь необходимые оборонительные и наступательные возможности", - заявил Newsweek Фредерик Мертенс, аналитик Гаагского центра стратегических исследований.

"Прибытие F-16 в больших количествах должно дать Украине превосходство в воздухе, чтобы защитить ее передовые украинские войска от российских ударных вертолетов и планирующих бомб", - сказал Дэниел Райс, бывший специальный советник главнокомандующего Украины генерала Валерия Залужного.

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Из-за F-16 и кассетных ракет большой дальности, которые прибыли в Украину за последние несколько месяцев, "каждая российская цель" на подконтрольной Москве территории окажется в пределах досягаемости Украины, заявилРайс, который сейчас является президентом Американского университета в Киеве.

F-16 оснащены более современной авионикой (электронными системами) и лучшими радарами. Они были разработаны для запуска оружия стандарта НАТО, которое Украина использовала на своих старых самолетах советской эпохи. Украина сможет действовать на больших расстояниях, легче уничтожая российскую наземную оборону и сдерживая российские самолеты.

Помимо этих новых возможностей, эти самолеты еще на шаг приблизили Украину к членству в НАТО, которое рассматривалось как возможность для Киева, но оставалось отдаленным до конца войны.

Киев, наконец, получил обещания о поставке усовершенствованных F-16 несколько месяцев назад, но без публичных обязательств относительно того, когда именно самолет поднимется в небо Украины.

Есть признаки того, что Россия обеспокоена скорым прибытием F-16. Москва начала подготовку к перемещению своих черноморских баз дальше на восток от Украины, что "явно указывает на опасность, которую представляет собой предстоящее прибытие истребителей F-16", заявлял ранее Мертенс.

"Мы видели ущерб, который украинские ВВС смогли нанести старыми Су-24 и современными крылатыми ракетами Storm Shadow в Крыму. Угроза со стороны самолетов F-16 будет гораздо более серьезной, поскольку эти американские самолеты имеют правильные интерфейсы для использования западного оружия в полной мере", - сказал Мертенс.

Запасы украинских ракет класса "земля-воздух" не безграничны, и F-16 с их ракетами воздушного базирования являются "одним из лучших способов гарантировать, что Киев сможет избавить свои армии и города от внимания российских самолетов".

Украина доказала, что умеет применять поставленные Великобританией и Францией крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (или SCALP-EG) против российских целей вокруг аннексированного Крымского полуострова. Киев также заявил, что Россия потеряла до восьми самолетов всего за три недели в начале этого месяца, что является свидетельством эффективности украинской противовоздушной обороны.

F-16 смогут использовать HARM (или высокоскоростные противорадиационные) ракеты гораздо эффективнее, чем Киев может делать это со своими самолетами советской эпохи. F-16 могут использовать сигналы в реальном времени для более точного нацеливания. Это "значительно повысит летальность этих ракет", предсказал Мертенс. Это также будет означать, что Украина сможет более эффективно противостоять российской противовоздушной обороне.

То же самое можно сказать и о ракетах AIM-120 AMRAAM (или перспективных ракетах средней дальности "воздух-воздух") и ракетах "Гарпун" в районе Черного моря.

"Сочетание F-16 и "Гарпуна" может дать Украине достаточную противокорабельную ударную мощь, чтобы вытеснить российский надводный флот из Черного моря, если им удастся получить достаточное местное превосходство в воздухе, чтобы нанести достаточно глубокий удар", - сказал Мертенс.

Поскольку за последние четыре месяца Россия потеряла около пятой части своего Черноморского флота, F-16 увеличат этот показатель благодаря стратегическому высокоточному оружию.

Однако, как давно подчеркивали аналитики, самолеты F-16 не изменят правила игры немедленно. Они оснащены совершенно новым набором инфраструктуры, и украинским пилотам потребуется время, чтобы полностью освоиться в кабине и полностью интегрировать новые платформы в скоординированные операции.

"Тот факт, что Украина получает десятки F-16, не означает, что она может использовать их в воздушной кампании в стиле НАТО. Однако они позволят Украине проводить хорошо выбранные воздушные атаки, которые могут повлиять на ход войны", - сказал Мертенс.

F-16 для Украины - детали

Источник в США сообщил Newsweek в среду, что Украина, скорее всего, получила первые из обещанных F-16. ВВС Украины не ответили на письменный запрос Newsweek о комментариях, но опубликовали отказ в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Украина имеет грандиозные планы на американские истребители F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В частности, по его словам самолеты можно будет использовать для нанесения ударов по приоритетным наземным целям на различную глубину обороны противника, для прикрытия штурмовой ударной авиации, обеспечения воздушного пространства в акватории Черного моря и Азовского моря.

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