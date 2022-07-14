Злоумышленники перечислили средства, полученные от государства, на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их.

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении преступной группе, члены которой присвоили 43 миллиона гривен при закупке товаров для нужд ВСУ.

Об этом говорится в сообщении МВД.

"Злоумышленники перечислили средства, полученные от государства, на счета подконтрольных им лиц, а затем легализовали их. В ходе досудебного расследования установлено, что директор субъекта хозяйственной деятельности заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. В частности – защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов", - отмечают правоохранители.

Однако, большую часть полученных средств фигурант и двое его сообщников перечисляли на счета физических лиц-предпринимателей в качестве оплаты за юридически-консультационные услуги.

"Для сокрытия преступных действий злоумышленники вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа на товары военного назначения. По такой схеме в течение двух месяцев злоумышленники присвоили 43 миллиона гривен", - отметили в МВД.

Напомним, правоохранители за месяц зарегистрировали более 70 уголовных правонарушений за бизнес на "гуманитарке".

Генпрокурор напомнила, что чуть более месяца действует новая законодательная норма об уголовной ответственности за торговлю гуманитарной помощью.

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