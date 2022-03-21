Результатом одного удара стали потери в живой силе и паника среди выживших солдат РФ.

Бойцы полка "Азов" уже неоднократно демонстрировали стойкость и мастерство в борьбе с российскими оккупантами. Например, вчера они уничтожили спецназовцев Главного разведывательного управления РФ из Северного Кавказа. А в свежем ролике показывается, как воины "Азова" ликвидируют вражескую пехоту в Мариуполе.

Видео выложил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице на Facebook. На опубликованных кадрах показывается локация, где дислоцировался вражеский отряд. Солдаты РФ стояли рядом с техникой и, видимо, не ожидали удара.

Метким выстрелом с последующим взрывом бойцы "Азова" устранили как минимум несколько человек. На видео можно заметить трупы противников. Остальные враги после нанесенного удара начали метаться в разные стороны, что свидетельствует о панике.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: