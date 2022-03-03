Эммануэль Макрон и Владимир Путин / фото getty images
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин отказывается прекратить свои атаки на Украину.
Об этом Макрон сообщил в Twitter.
"Сегодня утром я разговаривал с президентом Путиным. На этом этапе он отказывается прекратить свои атаки на Украину", - отметил он.
По мнению президента Франции, сейчас важно поддерживать диалог, чтобы "избежать человеческой трагедии".
"Буду продолжать свои усилия и контакты. Мы должны избегать худшего", - добавил Макрон.