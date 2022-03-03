По мнению президента Франции, сейчас важно поддерживать диалог, чтобы "избежать человеческой трагедии".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президент РФ Владимир Путин отказывается прекратить свои атаки на Украину.

Об этом Макрон сообщил в Twitter.

"Сегодня утром я разговаривал с президентом Путиным. На этом этапе он отказывается прекратить свои атаки на Украину", - отметил он.

По мнению президента Франции, сейчас важно поддерживать диалог, чтобы "избежать человеческой трагедии".

"Буду продолжать свои усилия и контакты. Мы должны избегать худшего", - добавил Макрон.

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