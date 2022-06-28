Пользователи сети упрекнули президента Франции в попытках "сохранить лицо Путина".

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ракетную атаку по Кременчугу. Россия ударила по ТРЦ, где на тот момент было много людей, уже известно о 16 погибших.

На своей странице в Twitter Макрон заявил, что российский народ должен увидеть правду.

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду" - написал он.

К своему посту Макрон добавил видео с горящим после ракетного удара торговым центром. В комментариях пользователи сети упрекнули президента Франции в том, что он пытался "сохранить лицо Путина" и слишком поздно начал говорить о военных преступлениях РФ.

В Министерстве иностранных дел Франции также прокомментировали трагедию. Россия должна понести ответственность за удар по ТРЦ в Кременчуге, написала в Twitter глава МИД Франции Катрин Колонна:

"Франция осуждает российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Без разбора бомбардируя гражданское население и гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает чудовищные нарушения международного гуманитарного права. Россия должна нести ответственность за свои действия".

Оккупанты ударили по ТРЦ в Кременчуге: что известно

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Оккупанты попали ракетами по торговому центру "Амстор" с более чем тысячей гражданских, здание загорелась. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить". Совсем недавно стало известно, что в ТРЦ погибли минимум 16 человек.