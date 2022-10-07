Он отмечает, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на атомной станции не будет никаких радиационных инцидентов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что любые попытки России перевести Запорожскую атомную электростанцию в якобы свою собственность являются ничтожными.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства напомнил, что сегодня, 6 октября, провел в Киеве встречу с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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"Понятно, что наши переговоры касались прежде всего ситуации на захваченной российскими террористами Запорожской атомной станции. Но на самом деле эта тематика значительно шире. Она касается не только Украины и не только в контексте радиационной безопасности", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "любые решения текущего руководства России в отношении Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность являются ничтожными и, откровенно говоря, глупыми".

"Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не "ЮКОС" или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на ЗАЭС не будет никаких радиационных инцидентов.

"И было важно услышать от господина Гросси, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это - украинская собственность. Была, есть и будет", - сказал он.

Зеленский отметил, что сейчас на станции находится около 500 российских оккупантов.

"Это не что иное, как 500 рисков катастрофы. Мир это понимает. И я благодарю за поддержку всех, кто борется за возвращение полного украинского контроля над станцией и за ее полную демилитаризацию", - отметил президент.

Другой аспект этой темы, добавил он, - это собственное электричество.

"Если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения. Это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно. Мы говорим честно, что нам всем в Европе надо вместе бороться за свои интересы - в полном единстве", - сказал Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС: детали

Как сообщал УНИАН, 5 октября президент России Владимир Путин издал "указ" о присвоении Запорожской АЭС. Российская атомная корпорация "Росатом", представители которой находятся на оккупированной ЗАЭС, зарегистрировала в Москве предприятие, которое будет управлять украинской станцией.

Сегодня, 6 октября, во время встречи с Зеленским Гросси подчеркнул, что решение Путина о передаче ЗАЭС в собственность России является нарушением международного права. По всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной, сказал Гросси.

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