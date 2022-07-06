Гайдай отмечает, что россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.

Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области, российские оккупационные войска продолжают нести потери.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Бойцы выдержали, не выдержал бетон. Россияне более четырех месяцев пытаются овладеть Луганщиной. Наши защитники отходили только, когда держаться уже было не за что. Потому что орки на поле боя победить не могли, поэтому выжигали Луганскую землю. За более четырех месяцев россияне смогли продвинуться, с помощью артиллерии, на 30 км территории области", - говорится в сообщении.

Так, на оккупированных территориях в глубоком тылу продолжают происходить "хлопки". Также складов с БК у рашистов становится меньше с каждым днем.

Гайдай также отмечает, что россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.

Напомним, ВСУ сдерживают россиян на границе Луганщины и Донетчины, РФ несет потери.

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