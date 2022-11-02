Над поселком уже развеваются украинские флаги, рашистов здесь нет более месяца.

В селе Казачья Лопань на Харьковщине во время оккупации рашисты зверски пытали людей. Одному из заключенных спас жизнь известный лозунг "Слава Украине!".

Как говорится в сюжете ТСН, житель региона Олег оказался в "списках на подвал". Он - депутат, за это его несколько недель пытали - били палками, кулаками и током.

Но и этого, говорит мужчина, россиянам было мало, они угрожали привезти сюда его 17-летнюю дочь и изнасиловать. Но этого, к счастью, не произошло. Но на 2-м этаже оккупанты избивали его сына. Олег слышал крики родного ребенка, а поделать ничего не мог. Спас сосед по камере - он отвлек рашистов и принял удар на себя. Сейчас его судьба неизвестно.

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"Этот человек говорил: "Надо спасать детей". Вот он встал и говорит: "Слава Украине!". Били его очень сильно. Мы так по очереди поднимались и выкрикивали это. Их это очень сильно бесило", - рассказывает Олег.

Это спасло жизнь сыну мужчины. Поэтому он бы хотел встретиться со спасителем, но где тот сейчас, неизвестно.

Освобождение Казачьей Лопани

Село Казачья Лопань Харьковской области оказалось под оккупацией россиян в первые дни полномасштабного вторжения РФ. В населенном пункте расположен пункт контроля таможни с РФ и проходит железнодорожный путь Харьков - Москва.

11 сентября ВСУ освободили село в ходе контрнаступления на северо-востоке страны.

В населенном пункте правоохранители обнаружили две пыточных, которые оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и магазина.

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