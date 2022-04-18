Для мобилизованных на Донбассе оккупанты не нашли даже формы нового образца, не говоря о другой экипировке.

Пленный житель Донецка сообщил, что оккупанты продолжают силовую мобилизацию в ОРДЛО.

Видео показаний опубликовала Служба безопасности Украины.

Пленный рассказывает, что россияне принудительно отправляют мужчин на войну против Украины. Их ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

"Состоялась блокада, всех мужчин не выпускали. И пошла мобилизация. Закрыт поезд, выхода нет, полностью заблокирован. Более двух суток. Ни петлиц, ни шевронов, вообще ничего, ни военного билета", - говорит пленный.

По его словам, мобилизованным выдавали форму старого образца, которая скорее напоминала робу. По словам мужчины, он охранял блокпост по приказу своих командиров, а не участвовал в боевых действиях.

Пленный отметил, что его подразделение выполняло инженерные задачи.

"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели... наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай ... типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", - отметил пленный.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой области (отдельные районы Донецкой области) оккупанты принудительно "мобилизуют" деятелей культуры, студентов вузов и их преподавателей.

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