Обозреватель намекнул на тех, кто "успешно зашкварился" в результате удара.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал "шедевральным попаданием" удар Воздушных сил ВСУ по танкеру, где размещался командный пункт российских оккупантов.

"Но самое интересное будет позже, а именно, публикация фамилий тех, кто успешно в этом КП "зашкварились". Первые, всплывающие пока на уровне слухов, не могут не порадовать в этот холодный вечер. Ждем подтверждений, а в целом, просто прекрасно", - заинтриговал он.

В российских пабликах тем временем пишут о том, что на танкере мог находиться командующий Воздушно-десантными войскам РФ Михаил Теплинский.

Удар по командному пункту РФ - видео

Удар по командному пункту РФ - что сообщалось

Как писал УНИАН, украинские летчики ударили по уничтожен пункту управления РФ на судне.

Об этом сообщил в командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук. Он отметил, что удар по вражескому пункту управления, расположенному на судне, нанесли украинские пилоты: "Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления".

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