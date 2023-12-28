В Минобороны Великобритании отметили, что это уже третий российский БДК, уничтоженный украинской армией.

Украинская армия полностью уничтожила большой десантный корабль "Новочеркасск" ВМФ Российской Федерации в порту Феодосии. Еще два десантных корабля. вероятно, были повреждены.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в момент удара на судне находился взрывоопасный груз, что и стало причиной мощного вторичного взрыва.

Отмечается, что Россия ранее уже потеряла еще два больших десантных корабля:

Видео дня

"Саратов" затонул 24 марта 2022 года;

"Минск" функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года.

Кроме того, еще два БДК, вероятно, получили повреждения. По информации разведчиков, Москва планировала использовать БДК во время вторжения в Украину, поэтому удвоила количество судов в Черном море в рамках подготовки к войне.

"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, который связывает Крым с Россией", - указано в сообщении в Twitter.

Ликвидация "Новочеркасска" - главные новости

В ночь на 26 декабря в во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск".

Спутниковые снимки порта после атаки показали, что корабль полностью уничтожен. При этом главный редактор Defence Express Олег Катков считает, что Россия сможет заменить этот корабль не ранее 2035-2036 годов.

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