Соответствующий указ №56/2021 от 17 февраля размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности и обороны министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Соответствующий указ №56/2021 от 17 февраля размещен на сайте главы государства.

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"... Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Юлию Лапутину назначили министром делам ветеранов 18 декабря 2020 года. Накануне голосования в Раде глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подчеркнул, что именно это назначение вопросов не вызвало.

Юлия Лапутина: что о ней известно

Юлия Лапутина - украинская военнослужащая, контрразведчица, спецназовец, кандидат психологических наук, генерал-майор Службы безопасности Украины (2020), с 2014 года занимает должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Автор: Антонина Доломанжи